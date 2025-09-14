Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем Ханкенди армянского происхождения

Появились кадры подготовки вооруженной провокации жителем города Ханкенди армянского происхождения Аванесяном Кареном Альбертовичем 1967 года рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на AПA, на кадрах видно, как Карен Аванесян забирает автомат и гранаты из своего схрона.

Однако благодаря бдительности сотрудников полиции его намерение было пресечено.

Ранее мы сообщали, что в Ханкенди задержан мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полицейским.