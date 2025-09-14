Над латиноамериканской страной пролетел метеор

В небе над Аргентиной пролетел крупный метеор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство The Watchers.

Огненный шар заметили над городом Хенераль Ача в провинции Ла-Пампа в субботу, 13 сентября. Метеор вошел в атмосферу Земли и пронесся на высоте 22,8 километра, оставив после себя длинный светящийся хвост, который не пропадал в течение нескольких минут.

Явление сопровождалось хлопком, как от взрыва, и некоторой вибрацией. По оценкам Центра изучения околоземных объектов НАСА, метеор высвободил энергию, эквивалентную 0,38 килотонны тротила. Также явление наблюдали в Баия-Бланке и Пуэрто-Мадрине. Всего четыре дня назад метеор видели в небе над Бразилией.