Villa Petrolea и Sea Breeze - исторические аналогии

Автор: Азер Ахмедбейли

Когда в конце XIX века братья Нобель построили в Баку Villa Petrolea, для жителей города это выглядело чужеродным и вызывающим. На фоне бакинских кварталов, погружённых в копоть и дым "Черного города", "европейский" выглядел инородным телом. Местные жители относились к Villa Petrolea с настороженностью: считали её "закрытым анклавом для чужаков", где жили иностранцы и азербайджанская элита, далекая от простого народа.

Но время расставило акценты иначе: спустя сто лет Villa Petrolea стала символом социального и культурного вклада нефтяной эпохи, и сегодня это неотъемлемая часть бакинского наследия, на которую смотрят с уважением.

Квартал включал в себя парк площадью в 11 гектаров, с роскошными аллеями и уникальными для Абшерона растениями, жилые дома, школу, библиотеку, госпиталь и передовые образцы инженерии того времени - электричество, водопровод и даже телефон. К 1911 году были также оборудованы развлекательные зоны: бильярд, кегельбан, теннисный корт, а также спортивные и культурные клубы.

Сегодня вокруг строительства Sea Breeze звучит похожая критика - элитарность и отстраненность от повседневной жизни многих бакинцев. Однако история подсказывает, что восприятие исторических фактов меняется с течением времени, и через десятилетия подобные проекты начинают восприниматься по-другому, как знаковые и формирующие лицо страны.

Этот проект задумывался не как обычная зона отдыха, а как целый город-курорт, где жильё, деловая и культурная инфраструктура соединяются с рекреацией. В этом и заключается его уникальность, которую еще предстоит осознать: речь идёт не просто о пляже с ресторанами, а о полноценной среде для жизни и работы.

Комплекс охватывает 500 гектаров и включает более 1,5 млн. квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Более 150 гектаров отведены под парки, пляжи и рекреационные зоны.

Уже становятся заметны экономические эффекты проекта: создаются новые рабочие места, развивается сфера услуг, увеличивается приток туристов, формируется современный строительный и сервисный рынок.

По данным из открытых источников, на сегодняшний день на территории курорта работает более 6 500 человек (строительство, обслуживающий персонал, кейтеринг и другие сферы), и эта цифра продолжает расти. В проект уже вложено около 3 млрд. долларов США, а в ближайшие годы планируется дополнительно инвестировать от 5 до 10 млрд. долларов. По данным на 2024 год, Sea Breeze стал одним из крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, сделав значимый вклад в национальную экономику.

Одним из важнейших факторов является и то, что развитие проекта идёт за счёт частных инвестиций, без нагрузки на государственный бюджет, что для Азербайджана крайне важно в условиях процесса диверсификации экономики.

Всем хорошо известно, что среди жителей Баку и прибрежных поселков встречаются как позитивные, так и критические отзывы. Разумеется, текущие издержки были и будут всегда. Например, жители Баку хорошо знают, что в выходные дни участок кольцевой трассы на подъезде к Sea Breeze превращается в утомительную пробку. Часть посетителей отмечает высокую стоимость услуг и неудовлетворительный уровень сервиса. Однако эти проблемы выглядят скорее организационными, чем стратегическими: они решаемы по мере развития концепции проекта.

В то же время есть много позитива, и барометром является то, что немало людей проявляют повышенный интерес к покупке там недвижимости.

Особая роль Sea Breeze связана с его культурным измерением. Здесь проходят фестивали, концерты и международные встречи, которые превращают комплекс не только в место отдыха, но и в площадку мягкой силы - точку притяжения для артистов, инвесторов и туристов. Это усиливает имидж Азербайджана за пределами региона. В определённом смысле Sea Breeze становится площадкой, где Азербайджан представляет себя как современную страну, открытую миру.

Когда-то Villa Petrolea казалась излишней роскошью, закрытой территорией для избранных, но время превратило её в часть культурного наследия и символ целой индустриальной эпохи. Сегодня аналогичные суждения вызывает Sea Breeze. Да, его критикуют за пробки и элитарность, но в действительности перед нами куда больше, чем курорт: это зачаток нового города на берегу Каспия, который в будущем может занять своё место в современной истории Азербайджана.