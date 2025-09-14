https://news.day.az/unusual/1780439.html В Британии объявили лучшие астрономические фотографии - ФОТО В Британии объявили лучшие астрономические фотографии 2025 года. Как передает Day.Az, главный приз взяли фотографы Вэйтинг Лян, Ци Ян и Чухон Ю, которые совместно создали работу под названием "Ядро Андромеды".
В Британии объявили лучшие астрономические фотографии 2025 года.
Как передает Day.Az, главный приз взяли фотографы Вэйтинг Лян, Ци Ян и Чухон Ю, которые совместно создали работу под названием "Ядро Андромеды".
Снимок Джеймса Синклера стал лучшим в номинации "Солнце" и дает детальное изображение участка атмосферы Солнца, известного как хромосфера, где водородно-гелиевая плазма формируется и преобразуется постоянно меняющимся магнитным полем нашей звезды.
