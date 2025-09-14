https://news.day.az/world/1780443.html Восстание машин набирает обороты - ВИДЕО Во время соревнований в Пекине робот пошел на крайние меры для победы - толкнул и сбил с ног идущего впереди участника. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Восстание машин набирает обороты - ВИДЕО
Во время соревнований в Пекине робот пошел на крайние меры для победы - толкнул и сбил с ног идущего впереди участника.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре