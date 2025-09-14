Восстание машин набирает обороты

Во время соревнований в Пекине робот пошел на крайние меры для победы - толкнул и сбил с ног идущего впереди участника.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: