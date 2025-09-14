https://news.day.az/world/1780427.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение У берегов индонезийского острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 176 км к северо-западу от города Бенкулу, очаг залегал на глубине 67 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
