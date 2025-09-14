Азербайджанский борец завоевал медаль на ЧМ в Загребе

Азербайджанский борец вольного стиля Нураддин Новрузов (61 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место Новрузов уверенно победил корейца Кум Хьюк Кима со счетом 6:0. Это первая награда азербайджанских борцов на нынешнем мировом первенстве.

Кроме того, за бронзу в категории до 86 кг поборется Арсений Джиоев, которому предстоит схватка с французом Рахимом Магомедовым. А в финале тяжеловесов (125 кг) Гиоргий Мешвидишвили сразится за золото против иранца Амира Хоссейна Заре.