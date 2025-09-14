В Польше согласились с пребыванием в стране военных НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране иностранных войск государств-участников НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило в воскресенье Бюро национальной безопасности Польши.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств-членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry ("Восточный страж")", - говорится в сообщении.

"Постановление президента является секретным", - подчеркнули в бюро.