Лучшая дань памяти шехидам: на освобожденные территории возвращается жизнь

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил освобожденные поселки Ходжавендского района - Гадрут, Сос и Гырмызы Базар. Данная поездка стала не только очередным свидетельством последовательной политики государства по восстановлению Карабаха, но и важным символом того, что там, где еще недавно царили разруха, оккупация сегодня возрождается мирная жизнь.

В этом смысле история Гадрута - одна из ключевых страниц 44-дневной Второй Карабахской войны 2020 года. Напомню, что 9 октября 2020 года азербайджанская армия вошла в поселок после ожесточенных боев, в ходе которых армянские формирования потерпели поражение и были вынуждены оставить стратегически важный населенный пункт.

Освобождение Гадрута стало важным переломным моментом в 44-дневной войне. Оно фактически показало, что Азербайджан не ограничится локальными успехами, а намерен восстановить контроль над всей временно оккупированной территорией нашей страны. И вот, за прошедшие с момента освобождения Гадрута годы, тут были реализованы масштабные проекты.

Построены узловая подстанция "Гадрут" и Центр цифрового управления, новая воинская часть, автомобильная дорога Физули - Гадрут длиной 12,5 километра. Восстановлены линии электропередач, отремонтированы 8 водных резервуаров, проведены новые газовые и водопроводные сети, внутрипоселковые дороги. Построен трансформаторный пункт, создана социальная инфраструктура: гостиница, магазины, заведения общественного питания.

Особое значение имеет строительство мечети: её фундамент был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году, а теперь здесь возвышается минарет высотой 25 метров, готовый принять одновременно 210 верующих. Да, сегодня Гадрут снова становится центром притяжения для жителей республики, долгие годы пребывавших в статусе вынужденных переселенцев. Из 541 дома 79 признаны частично пригодными, а 10 уже восстановлены и заселены. Первые 10 семей - 41 человек - вернулись в поселок, в том числе семья Захида Мустафаева, чей дом лично посетил глава государства.

Не менее символично возвращение жизни в село Сос Ходжавендского района. Оно было освобождено в сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции, которую Азербайджан был вынужден провести после того, как и после окончания 44-дневной войны, на территории Карабаха продолжали действовать незаконные вооруженные формирования.

Несмотря на заявление Баку о готовности интегрировать армянское население региона на равных условиях, сепаратисты отказались разоружаться и вывести боевую технику. Напротив, они предпринимали диверсии против азербайджанских военных и мирных граждан. В этих условиях 19 сентября 2023 года азербайджанская армия начала локальную антитеррористическую операцию, целью которой было разоружение незаконных формирований, восстановление конституционного порядка и защита гражданского населения.

Операция продлилась всего одни сутки, но сопровождалась ожесточенным сопротивлением. Армянские вооруженные формирования использовали артиллерию, минометы и инженерные укрепления. В результате Азербайджан понес потери: 192 военнослужащих стали шехидами. Эти цифры - наглядное доказательство того, что сепаратисты не ушли мирно, а воевали до последнего, подтверждая тем самым правильность решения о проведении операции.

Именно после этой операции Сос, как и многие другие населённые пункты, вернулся под полный контроль Азербайджана. Сегодня здесь уже восстановлены линии электропередач и газоснабжения, артезианские скважины, три водных резервуара. Проложен газопровод длиной около 5 километров, установлены трансформаторы. Из 259 домов 10 уже готовы к проживанию, еще 75 будут сданы к концу 2025 года, а в 2026 году планируется восстановление более сотни домов. Первые 10 семей, 46 человек, уже вернулись в Сос. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично встретился с семьёй переселенца Гамлета Гюльмамедова, подчеркнув, что возрождение освобожденных территорий идет быстрыми темпами.

Поселок Гырмызы Базар, расположенный в стратегически важной точке, также перешел под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года. Именно здесь сепаратисты долгое время держали укрепленные позиции, но в ходе антитеррористической операции они были ликвидированы. Сегодня в поселке восстановлены электросети, газопровод протяженностью более 11 километров, артезианская скважина и три водных резервуара. Установлены трансформаторы, действуют общественно-бытовые объекты и производственная мастерская. Из 300 домов 10 уже готовы для проживания, а до конца 2025 года планируется восстановить 217 жилищ. Первые семьи уже вернулись, среди них - семья Ислама Дадашева, которую также навестил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Важнейший аспект всей этой работы заключается в том, что Азербайджан реализует её исключительно на собственные средства. Ни международные организации, ни страны, долгие годы обсуждавшие судьбу Карабаха, не принимают непосредственного участия в финансировании проектов по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. Все - от подстанций и дорог до домов и мечетей - строится за счет бюджета Азербайджана и усилий местных компаний.

И это имеет глубокий символический смысл. Каждое восстановленное село, каждая отремонтированная дорога - это не только вклад в будущее, но и лучшая дань памяти нашим шехидам. Те, кто отдал свою жизнь за освобождение Карабаха, сделали возможным возвращение переселенцев, и государство, выполняя эту миссию, сохраняет их память в реальных делах. Возвращение семей в Гадрут, Сос и Гырмызы Базар - лишь начало большого процесса. Впереди - десятки тысяч домов, сотни километров дорог и инженерных сетей, создание новых школ, больниц, культурных центров. Но уже сегодня очевидно, что Азербайджан не только вернул свои земли, но и возвращает на них жизнь.