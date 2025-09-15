https://news.day.az/sport/1780447.html Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу Сборная Германии стала победителем мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в финальной игре немцы оказались сильнее сборной Турции. Игра, прошедшая в Риге на стадионе "Арена Рига", завершилась со счетом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).
Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу
Сборная Германии стала победителем мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в финальной игре немцы оказались сильнее сборной Турции. Игра, прошедшая в Риге на стадионе "Арена Рига", завершилась со счетом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).
Бронзовые медали турнира завоевала сборная Греции, обыгравшая в матче за третье место команду Финляндии (92:89).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре