В работе Starlink произошел массовый сбой

Сбой в работе спутникового интернета Starlink зафиксирован по всему миру, число обращений составляет порядка 50 тыс. Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитический портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. При этом хуже всего интернет работает у пользователей Android.