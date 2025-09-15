В работе Starlink произошел массовый сбой

Сбой в работе спутникового интернета Starlink зафиксирован по всему миру, число обращений составляет порядка 50 тыс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитический портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

При этом хуже всего интернет работает у пользователей Android.

Пользователи жалуются на падение серверов, плохую связь и отсутствие интернета. 