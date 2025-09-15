В Азербайджане отмечается День знаний

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, 15 сентября в нашей стране отмечается День знаний. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева об образовании, а также проектам, реализуемым Фондом Гейдара Алиева в этом направлении, в последние годы азербайджанское образование вступило в новый этап развития. Сегодня государственные программы успешно реализуются на всех уровнях системы образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 15 сентября первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен "Году Конституции и Суверенитета".

В новом учебном году по стране в первые классы приняты 132 261 ребенок, а в подготовительные группы - 89 000 детей.

В 2025-2026 учебном году ожидается, что в общей сложности будут обучаться 1,6 млн учащихся. Из них более 130 тыс. будут учиться в первом классе, 552 тыс. - в начальной школе, 796 тыс. - в средней школе и 246 тыс. - на уровне полной средней общеобразовательной школы.

В школах, находящихся в ведении Управления образования города Баку (УГОБ), будут обучаться 505 766 учащихся. Ожидается, что в первом классе этих школ будут учиться 39 622 учащихся, в девятом - 47 438, в одиннадцатом - 35 134 и в двенадцатом - 124 ученика. В подготовительные группы в столице будет зачислен 21 491 ребенок. В дошкольные образовательные учреждения, действующие в рамках УГОБ, принято 35 028 детей. В настоящее время в столице работают 28 127 педагогов, а в дошкольных учреждениях - 4 149 воспитателей. В целом в ведении Министерства образования функционируют 673 общеобразовательных и 9 внешкольных учреждений.

В новом учебном году в стране будут около 2,2 млн получающих образование и около 300 тыс. педагогов. На уровне дошкольного образования планируется обучение 226 тыс. человек, общего образования - 1,6 млн., в профессионального - 40 тыс., среднего специального - 63 тыс., в вузах - 246 тыс.

За последние годы построено и капитально отремонтировано около 600 школ, а количество аварийных школ сократилось более чем в 2 раза - до 400.

В нынешнем учебном году в 312 общеобразовательных учреждениях начнет работу служба методической поддержки, а в 14 школах в пилотном режиме будет внедрена новая модель профильного образования.

Капитальный ремонт, реконструкция учебных заведений, строительство новых зданий и оснащение их современным оборудованием служат обеспечению воспитания высокоинтеллектуального подрастающего поколения. Также в рамках I Государственной программы "Великое возвращение" на освобожденных территориях продолжается строительство и восстановление учебных заведений. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре действуют 14 школ. В них обучаются 2807 учеников, а педагогический состав насчитывает 334 человека. В 2025-2026 учебном году планируется открытие еще 11 школ в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре.

За последнее десятилетие прием в высшие учебные заведения увеличился более чем на 40 %. Численность студентов, обучающихся по государственному заказу, увеличилась вдвое.

В 2026 году планируется прием 75 000 студентов. К настоящему времени через Фонд студенческого кредитования образования заключено 63 000 кредитных договоров.

За последние 4 года вдвое вырос прием в лицеи и гимназии. В 2022-2023 учебном году было принято 2638 учащихся в 15 учебных заведений, в 2023-2024 учебном году - 3815 учащихся в 32 учебных заведения, в 2024-2025 учебном году - 3672 школьника в 34 учебных заведения и в 2025-2026 учебном году - 4784 учащихся в 39 учебных заведений. В перспективе планируется дальнейшее увеличение количества лицеев и гимназий.

В новом учебном году по инициативе Министерства науки и образования платформа "Цифровая школа" охватит более 500 000 учащихся и более 30 000 сотрудников в 353 школах Баку. Цель платформы - цифровизация образовательного процесса, упрощение управления уроками и заданиями, а также укрепление отношений между родителями, учителями и учениками. Внедрение платформы уже началось в средней школе номер 23, через нее также осуществляется прием учащихся. Учащиеся могут получить доступ к расписанию уроков, заданиям, видеоурокам и другим материалам из одного центра. Родители могут контролировать успеваемость своих детей. Платформа функционирует по адресу www.reqemsal.edu.az. На последующих этапах планируется реализация проекта и в других регионах страны.

В новом учебном году в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" стипендии получили 500 человек, в том числе 125 - в бакалавриате, 356 - магистратуре и 19 - докторантуре.

Ежегодно до 500 граждан Азербайджанской Республики получают возможность обучаться в бакалавриате, магистратуре и докторантуре престижных зарубежных высших учебных заведений. С 2022 года в рамках программы это право получили 1752 человека.

Министерство науки и образования также предпринимает последовательные шаги по развитию профессионального образования. Если в 2020-2021 учебном году на уровне профессионального образования обучалось 15 тыс. студентов, то в 2026-2027 учебном году это число планируется увеличить до 28 тыс. 75 % принятых в 2025-2026 годах студентов будут получать образование по государственному заказу. 60 % мест приема выделяется регионам, а 40 процентов - городу Баку. В целях совершенствования механизма управления и финансирования в 9 учреждениях применяется система подушевого финансирования.

Таким образом, благодаря реформам, проводимым в направлении развития как дошкольного, так и общего и высшего образования, еще больше улучшается среда обучения и воспитания. Это создает прочную основу для адаптации образования к современным требованиям.