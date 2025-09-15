Стали известны имена новых лауреатов премии «Эмми»
Первым лауреатам премии "Эмми" уже вручили статуэтки. Трансляцию церемонии вручения ведет The Guardian.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, награду за лучшую роль в комедийном сериале получил Сет Роген за участие в шоу The Studio. Также он вместе с Эваном Голдбергом получил статуэтку в качестве лучшего режиссера комедийного проекта за этот же сериал. Лучшим режиссер ограниченной серии или антологии был признан Филип Барантини за мини-сериал "Переходный возраст".
Актриса Джин Смарт получила седьмую за свою карьеру статуэтку "Эмми" за роль Деборы Вэнс в качестве лучшей актрисы комедийного сериала. Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале была признана Ханна Эйнбиндер. Лучшим актером второго плана в комедийном сериале судьи сочли Джеффа Хиллера.
Кэтрин ЛаНаса была признана жюри фестиваля лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале за участие в сериале The Pitt.
Темнокожий актер Трамелл Тиллман стал лучшим актером второго плана в драматическом сериале за съемки в сериале "Разделение", второй сезон которого вышел в 2025 году. Актриса Кэти Бейтс была признана лучшей актрисой в драматическом сериале за роль в этом же сериале.
