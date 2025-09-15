В Азербайджане выросли грузоперевозки морским транспортом

Объем перевезенных морским транспортом грузов за январь-август 2025 года составил 6,17 млн тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, этот показатель на 9,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно информации, 48,2% грузов составили нефтеналивные грузы.

Сообщается, что в морских портах выполнено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 8,857 млн ​​тонн, из которых 7,083 млн тонн, или 80% составили транзитные грузы.

Отмечено, что по состоянию на 1 сентября 2025 года объем грузов, остававшихся в портах, составил 400,2 тыс. тонн.

Количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта за этот период, снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 17,2 тыс. человек.