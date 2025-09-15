https://news.day.az/society/1780454.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана, передает Day.Az. По информации, землетрясение магнитудой 4 балла произошло в 07:41 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 76 км.
Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана, передает Day.Az.
По информации, землетрясение магнитудой 4 балла произошло в 07:41 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 76 км.
