В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана, передает Day.Az. По информации, землетрясение магнитудой 4 балла произошло в 07:41 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 76 км.