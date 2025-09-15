На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. 