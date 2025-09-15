https://news.day.az/society/1780486.html На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
