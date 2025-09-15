Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с началом нового учебного года Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщили в управлении Day.Az, в обращении говорится:

"С началом учебного процесса движение транспорта на улицах и проспектах столицы становится еще более интенсивным. В первую очередь это проявляется вблизи школ и детских садов, а также в районах, где расположены высшие учебные заведения. В таких условиях особенно важно, чтобы и водители, и родители, и сами школьники и студенты строго соблюдали правила.

Водителям рекомендуется, если нет острой необходимости, воздерживаться от использования личного автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту, не нарушать правила остановки и стоянки, а вблизи образовательных учреждений снижать скорость и быть предельно внимательными.

Родителям при доставке детей в школу не следует двигаться колонной, по возможности использовать одно транспортное средство для перевозки нескольких учеников, парковать автомобили только в разрешенных местах. При высадке детей необходимо следить, чтобы они выходили из автомобиля только со стороны тротуара.

Пешеходам, в том числе школьникам и студентам, следует переходить дорогу исключительно по обозначенным пешеходным переходам, не выбегать внезапно на проезжую часть и во время движения избегать факторов, отвлекающих внимание".