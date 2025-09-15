Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ведет переговоры с дополнительными учреждениями для расширения списка партнёров в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал в ходе визита в Баку.

"Мы хотим укрепить текущее сотрудничество и подготовить почву для новых проектов, способных диверсифицировать и развивать экономику. У нас уже есть активные программы с Rabitabank и TuranBank, и мы готовим новые кредитные линии для торговли, финансирования и поддержки МСБ с азербайджанскими банками. Я рад сообщить, что в ходе моего нынешнего визита мы подписали два новых кредитных соглашения: с AzerTurk Bank на 8,5 млн манатов и с Bank Respublika на 25 млн манатов. Эти механизмы финансирования азербайджанских МСБ являются проверенным способом быстрого доступа к компаниям, поддержки занятости и диверсификации", - пояснил президент ЧБТР.