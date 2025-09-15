Боец ММА отказался от участия в выборах президента Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в Х заявил, что снимает свою кандидатуру и отказывается от борьбы за пост президента Ирландии.

Как передает Day.Az, по его словам, данное решение было принято после совещания с семьей и близкими.

"Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное", - заявил Макгрегор.