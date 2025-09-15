Президент Ильхам Алиев посетил село Сеидбейли Ходжалинского района

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Сейидбейли Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

Отметим, что село Сейидбейли перешло под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами.

После этого в селе началось строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, восстановлена линия электропередачи протяженностью 30 км, установлены 2 трансформатора, начаты работы по установке счетчиков. Проложены магистральные газопроводы, восстановлены газовая линия протяженностью 5,7 км, а также водохранилище и артезианская скважина, реконструирована система питьевого водоснабжения. В селе построена площадь флага, асфальтированы внутрисельские дороги.

В селе Сейидбейли имеется 140 домов, из которых 22 находятся в непригодном, а 118 - в частично пригодном для проживания состоянии. 10 домов уже восстановлены. К концу текущего года будут готовы к использованию 44 дома, а в 2026 году - еще 64. На данный момент в село переселились 9 семей (31 человек).

Глава государства побывал в доме переселившегося в село Расима Алекберова, побеседовал с членами семьи. 