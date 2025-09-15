https://news.day.az/azerinews/1780502.html Prezident İlham Əliyev: Nikaraqua ilə əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk Biz Azərbaycan-Nikaraqua əlaqələrinin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nikaraqua Respublikasının Həmprezidentləri cənab Daniel Orteqa Saavedraya və xanım Rosario Murilyoya bu ölkənin Müstəqillik Günü münasibətilə ünvanladığı məktubda yer alıb.
Prezident İlham Əliyev: Nikaraqua ilə əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk
Biz Azərbaycan-Nikaraqua əlaqələrinin inkişafına böyük əhəmiyyət veririk.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nikaraqua Respublikasının Həmprezidentləri cənab Daniel Orteqa Saavedraya və xanım Rosario Murilyoya bu ölkənin Müstəqillik Günü münasibətilə ünvanladığı məktubda yer alıb.
Öz adından və Azərbaycan xalqı adından təbriklərini çatdıran dövlətimizin başçısı, həmçinin qeyd edib: "İnanıram ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin genişləndirilməsi, həm ikitərəfli qaydada, həm də beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре