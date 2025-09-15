В этом районе перекрыли аварийный мост

В Агстафе закрыли мост, соединяющий несколько сел с районным центром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам жителей, в течение почти двух месяцев мост находится в аварийном состоянии, однако никаких мер не принимается и ремонтные работы не проводятся. Водителям предложен альтернативный маршрут, но для его использования приходится преодолевать километры пути: дорога, которая обычно занимает 10 минут, теперь требует около часа. При этом, чтобы выехать на трассу, водители вынуждены двигаться в обратном направлении, что вызывает многочисленные неудобства и конфликтные ситуации.

Водители отмечают, что на участке, где нужно выезжать на основную дорогу, участники движения с обеих сторон сталкиваются с трудностями и неприятными инцидентами.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) сообщили, что упомянутый путепровод был построен в 1961 году. Соответствующие структуры, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям, признали его технически аварийным. Учитывая наличие альтернативного путепровода, Транспортный координационный совет принял решение запретить движение по аварийному мосту.

Что касается ремонта моста, то решение по этому вопросу пока не принято. Организация движения и обеспечение безопасности на участке не входит в полномочия Агентства.