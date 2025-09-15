https://news.day.az/society/1780532.html Милли Меджлис проведет общественные слушания по борьбе с туберкулезом В Милли Меджлисе состоятся общественные слушания по борьбе с туберкулёзом. Как сообщает Day.Az, это включено в рабочий план Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2025 года.
В течение сессии будут организованы общественные слушания на тему "Борьба с туберкулёзом в Азербайджане: текущее положение, проблемы и пути их решения".
