Милли Меджлис проведет общественные слушания по борьбе с туберкулезом

В Милли Меджлисе состоятся общественные слушания по борьбе с туберкулёзом.

Как сообщает Day.Az, это включено в рабочий план Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2025 года.

В течение сессии будут организованы общественные слушания на тему "Борьба с туберкулёзом в Азербайджане: текущее положение, проблемы и пути их решения".