https://news.day.az/officialchronicle/1780557.html Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
