Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции прибыл в Азербайджан

15 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Сельчуком Байрактароглу и возглавляемой им делегацией, которые прибыли в нашу страну по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Сначала турецкая делегация побывала на Аллее почётного захоронения, почтив светлую память Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, а также посетила Аллею шехидов, были возложены венки и цветы.

Затем начальники Генеральных штабов двух братских стран возложили венки к Мемориалу турецким воинам-освободителям, почтив память бойцов Кавказской исламской армии, отдавших жизнь за освобождение Баку.

На официальной церемонии встречи, состоявшейся в Генеральном штабе Азербайджанской Армии, начальники Генеральных штабов обеих стран прошли перед строем почётного караула. Были исполнены Государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики. В соответствии с протоколом турецкий гость оставил памятную запись в "Книге почётных гостей".

На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, опирающиеся на глубокие исторические корни, общие ценности и взаимное доверие, ещё больше укрепляются благодаря дружеским отношениям глав двух братских государств. Высоко оценив неизменную поддержку, оказываемую Турцией Азербайджану, министр коснулся исторического значения для нашего народа 15 сентября - Дня освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации.

Министр обороны поздравил генерала армии С.Байрактароглу с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики.

В свою очередь генерал армии С.Байрактароглу поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство. Было отмечено, что подобные визиты и встречи вносят весомый вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и дружбе.

В рамках визита состоялась встреча начальников Генеральных штабов двух стран. Рассказав о новшествах, применяемых в Азербайджанской Армии, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул, что существуют все возможности для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем расширении сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встречах были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности и другие интересующие вопросы", - говорится в сообщении ведомства.