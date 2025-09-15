Израилю назвали вариант участия в «Евровидении» в обход бойкота

Израилю неофициально назвали способ поучаствовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" в обход бойкота от 10 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Ynet со ссылкой на собственный источник.

EBU, по информации издания, предложил израильской национальной телекомпании KAN добровольно отказаться от участия в конкурсе в 2026 году либо выступать на сцене под нейтральным, а не под израильским национальным флагом.

Пока неизвестно, какое решение примет телекомпания KAN. Уточняется, что вещатель не хочет отказываться от участия в конкурсе добровольно, опасаясь, что эта временная мера может стать постоянным исключением. Кроме того, добавляет источник, идея выступать под нейтральным флагом непопулярна среди официальных лиц KAN.

Также, продолжает издание, KAN могут предложить опубликовать официальное заявление, осуждающее действия израильского правительства и военных или дистанцирующееся от них.

70-й конкурс песни "Евровидение", как ожидается, должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.