«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения подряд

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова "братец" и "перфект".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Так называемая "Радиостанция Судного дня" передала первое загадочное сообщение 15 августа в 9:06 по московскому времени. Спустя четыре минуты за ней последовала вторая шифровка. Такие частые передачи нетипичны: обычно УВБ-76 передает сообщения не подряд, а с паузами длиной около часа.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова "нардосаж" и "пулолед", впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года.

УВБ-76 - это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название "Жужжалка", потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.