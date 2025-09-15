Apple объявила о совместимости фирменной салфетки с iPhone 17 и iPhone Air

Компания Apple обновила список совместимых устройств для своей фирменной полировочной салфетки стоимостью $19. Теперь в него официально включены недавно анонсированные iPhone 17 и iPhone Air, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально после презентации новых флагманов, состоявшейся 9 сентября на мероприятии "Awe Dropping", страница продукта на официальном сайте Apple содержала перечень совместимых устройств, охватывающий модели от iPhone 5 до iPhone 16 Pro Max, а также различные iPad, MacBook и Apple Watch. Однако новейшие смартфоны компании в этом списке отсутствовали.

Как выяснилось, "проблема" заключалась не в самом аксессуаре, а в задержке обновления информации на сайте Apple. Эта ситуация быстро стала поводом для шуток в социальных сетях: пользователи иронизировали, что даже "волшебная" салфетка от Apple требует "апгрейда" для работы с новыми моделями. Многих также забавляла сама концепция "совместимости" для обычной ткани.

Напомним, предзаказы на смартфоны линейки iPhone 17 стартовали 12 сентября, а их поступление в розничную продажу запланировано на 19 сентября.