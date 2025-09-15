https://news.day.az/world/1780606.html Сильнейшие дожди вызвали наводнения в индийском штате - ВИДЕО Сильнейшие дожди вызвали серию наводнений в индийском штате Манипур. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
