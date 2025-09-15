Стало известно, кто займет пост главы контрразведки Германии

Должность главы федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) Германии займет выходец из Турции Зинан Зелен. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на депутатов бундестага (парламента), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, предыдущий глава контрразведки ФРГ Томас Хальденвинг покинул пост в конце 2024 года, чтобы баллотироваться в бундестаг. С того момента место руководителя ведомства по охране конституции пустует. При этом Хальденвинг потерпел неудачу на выборах и не смог избраться в парламент.

"Завтра кадровая перестановка будет объявлена в письме министра внутренних дел, адресованном сотрудникам федерального ведомства по охране конституции: вице-председатель Зинан Зелен <...> возглавил ведомство", - отмечается в публикации.

В ней говорится, что будущий глава немецкой контрразведки родился в 1972 году в Стамбуле. Семья переехала в Германию, когда ему было четыре года.

Зинан Зелен изучал право в Кельнском университете и работал юристом в области административного права в министерстве внутренних дел ФРГ, а также в федеральном управлении уголовной полиции. В 2019 году мужчину назначили на должность вице-председателя контрразведки. Как пишут авторы статьи, несколько лет назад чиновник отказался от гражданства Турции.