Фотофиниш впервые определил чемпиона мира в марафоне

Бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира по легкой атлетике 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, спортсмен оказался быстрейшим на марафонской дистанции - он преодолел ее за 2 часа 9 минут и 48 секунд. Точно такое же время показал ставший серебряным призером немец Аманал Петрос - исход борьбы за золотую награду решил фотофиниш, что стало первым подобным случаем за всю историю проведения мировых первенств.

"Не знал, победил ли я. Когда я увидел видеоэкраны и себя на вершине таблицы результатов, то почувствовал облегчение", - приводит слова Симбу RMC Sport.