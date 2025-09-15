https://news.day.az/sport/1780527.html Фотофиниш впервые определил чемпиона мира в марафоне Бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира по легкой атлетике 2025 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, спортсмен оказался быстрейшим на марафонской дистанции - он преодолел ее за 2 часа 9 минут и 48 секунд.
Бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира по легкой атлетике 2025 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, спортсмен оказался быстрейшим на марафонской дистанции - он преодолел ее за 2 часа 9 минут и 48 секунд. Точно такое же время показал ставший серебряным призером немец Аманал Петрос - исход борьбы за золотую награду решил фотофиниш, что стало первым подобным случаем за всю историю проведения мировых первенств.
"Не знал, победил ли я. Когда я увидел видеоэкраны и себя на вершине таблицы результатов, то почувствовал облегчение", - приводит слова Симбу RMC Sport.
