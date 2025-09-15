Торговая сделка между ЕС и Индией оказалась под угрозой

Название риса "басмати" может привести к срыву готовящейся сделки о свободной торговле между Индией и Евросоюзом (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Басмати" представляет собой разновидность ароматного риса с мелкими длинными зернами. Камнем преткновения в переговорах ЕС и Индии о свободной торговле стали права на этот сорт. Представители азиатской страны настаивают, чтобы европейские партнеры признали за азиатским государством исключительное право на использование этого названия. Окончательного ответа от ЕС по этому вопросу пока не последовало.

Этот элитный сорт, стоимость которого на глобальном рынке примерно на 200-300 долларов дороже за тонну, чем универсальные разновидности, выращивается преимущественно в южноазиатских странах. Однако Индия хочет добиться, чтобы только ее "басмати" мог так называться. Это название переводится с хинди как "ароматный" или "полный вкуса". Нью-Дели на протяжении последних семи лет ждет от ЕС рассмотрения заявки на защиту этого термина.

Помешать положительному ответу по заявке может Пакистан. Эта страна подала конкурирующее обращение в ЕС с призывом признать за этой страной право на использование товарного знака "басмати". В заявку были включены четыре района произрастания риса. Эти территории располагаются в Кашмире - спорном регионе для Нью-Дели и Исламабада. В делегации ЕС в Пакистане заявили, что обе заявки рассматриваются в тщательном порядке с учетом их "деликатного характера".