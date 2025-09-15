В Ferrari назвали цели до конца сезона

За восемь этапов до конца сезона Ferrari занимает второе место в Кубке конструкторов, опережая преследователей из Mercedes и Red Bull Racing на 20 и 41 очко соответственно, передает Day.Az со ссылкой на F1News.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассказал, какие цели стоят перед Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном в оставшихся гонках.

Фредерик Вассёр: "Впереди нас ждут несколько трасс, на которых мы должны выглядеть конкурентоспособными. Следующая такая трасса в Баку, поэтому мы рассчитываем на хорошее выступление.

Перед командой стоит цель занять второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона. McLaren выступает просто на другой планете, а мы ведём борьбу с Red Bull и Mercedes. Так что цель - остаться впереди этих команд.

Первостепенная задача - занять второе место в Кубке конструкторов. Вторая по значимости цель - выигрывать гонки".