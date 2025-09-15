Tesla начала сворачивать производство электропикапов Cybertruck

Компания Tesla прекратила выпуск самой доступной версии своего электрического пикапа Cybertruck - заднеприводной модификации. Это произошло всего через несколько месяцев после ее запуска, что указывает на отсутствие спроса на урезанный электрокар. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cybertruck, по мнению многих экспертов, оказался коммерческим провалом. Изначально Tesla заявляла о более чем миллионе предзаказов на автомобиль и планировала производственную мощность до 250 000 единиц в год, а генеральный директор Илон Маск даже выражал уверенность в возможности увеличения этого показателя до 500 000. Однако в настоящее время Tesla продает Cybertruck со скоростью около 20 000 единиц в год.

Основной причиной значительно более низких, чем ожидалось, продаж стало то, что Tesla выпустила Cybertruck по более высокой цене и с худшими характеристиками, чем было объявлено изначально. В попытке исправить ситуацию, в апреле 2025 года компания представила более доступную версию электропикапа - заднеприводный Cybertruck. Если полноприводная версия Cybertruck AWD начиналась от $80 000, то Cybertruck RWD предлагался по цене от $70 000.

Однако эта модификация оказалась еще менее привлекательной, поскольку Tesla по сути лишила ее наиболее ценных функций, таких как активная пневматическая подвеска, моторизованная крышка багажного отсека и даже розетки в кузове, в дополнение к отсутствию одного двигателя.