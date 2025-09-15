Флаг чемпионата мира по сумо передан Азербайджану

На чемпионате мира по сумо, который проходил в столице Таиланда Бангкоке, Азербайджану передан официальный флаг соревнований.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанской ассоциации боевых искусств и культуры, флаг от имени нашей страны принял вице-президент организации Ульви Агамиров.

Отметим, что в следующем году чемпионат мира по сумо пройдет в Баку.