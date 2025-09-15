https://news.day.az/sport/1780590.html Флаг чемпионата мира по сумо передан Азербайджану На чемпионате мира по сумо, который проходил в столице Таиланда Бангкоке, Азербайджану передан официальный флаг соревнований. Как сообщили Day.Az в Азербайджанской ассоциации боевых искусств и культуры, флаг от имени нашей страны принял вице-президент организации Ульви Агамиров.
