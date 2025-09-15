Будут привлечены инвестиции для реконструкции этих территорий в Баку

Как сообщалось ранее, решением премьер-министра Али Асадова создана Рабочая группа по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив в сфере социально-экономического развития Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в документе также определены обязанности Рабочей группы.

В частности, группа должна рассматривать и проводить предварительную оценку градостроительных инвестиционных проектов, представленных инвесторами через Министерство экономики и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Кроме того, Рабочая группа обязана обеспечивать координацию деятельности соответствующих государственных органов (структур) по выдаче необходимых разрешительных документов в рамках реализации проектов, контролировать процесс переселения в зонах реконструкции, а также следить за выполнением обязательств, вытекающих из проектов.

На первом этапе группе поручено создать условия для привлечения инвестиций в реконструкцию территорий вокруг озера Бёюкшор, а также в зонах между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова и вокруг Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Реализация проектов будет вестись на основе согласованных концептуальных решений в формате государственно-частного партнерства. Рабочая группа также должна обеспечить согласование условий инвестиционных договоров и принять другие необходимые меры.