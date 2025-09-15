Сколько еще сохранится дождливая погода?

16 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове утром и вечером, а также 17 сентября в первой половине дня местами прогнозируются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер, максимальная температура воздуха составит от +20 до +24 градусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в регионах до 18 сентября ожидается переменно дождливая погода:

"Хотя 16 сентября в регионах преимущественно сохранится сухая погода, начиная с дневных часов и до дня 18 сентября местами будут идти дожди, возможны грозы. 17 сентября в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные ливни, местами возможен град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов в низинных районах и от +7 до +12 градусов в горных зонах".