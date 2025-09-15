«Кяпаз» провел 1000-й официальный матч

IV тур Премьер-лиги Misli стал знаменательным для "Кяпаза".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, гянджинский клуб провёл свой 1000-й официальный матч.

В юбилейной встрече "Кяпаз" уступил "Араз-Нахчывану" со счётом 0:2.

С 1992 года, когда в Азербайджане начали проводиться общенациональные соревнования, "Кяпаз" сыграл 686 матчей в Премьер-лиге (ранее - высшая лига), 177 в Первой лиге (ранее - первый дивизион), 110 в Кубке страны, 14 в еврокубках и 13 в Кубке Содружества.

В этих встречах "Кяпаз" одержал 415 побед, 209 раз сыграл вничью и потерпел 376 поражений.

Только в 2006-2009 годах клуб прервал свою деятельность на три сезона. По количеству матчей за годы независимости "Кяпаз" уступает лишь "Карабаху" и "Нефтчи".

Отметим, что первый матч в годы независимости "Кяпаз" провел 3 мая 1992 года против "Турана". В день открытия первого национального чемпионата команда из Гянджи одержала победу со счётом 2:1.