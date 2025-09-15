Завершился медиа-тур в Физулинский и Ходжавендский районы

Завершился традиционный медиа-тур "По следам визита Президента" по Физулинскому и Ходжавендскому районам.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, представители СМИ в завершение тура побывали в поселке Гырмызы базар.

Журналистам было сообщено, что поселок Гырмызы базар, один из известных населенных пунктов Карабахского региона, имеющий важное стратегическое и географическое положение, перешел под контроль Азербайджана в 2023 году в результате антитеррористических мероприятий Вооруженных сил Азербайджана. После этого в поселке были восстановлены электрические и газовые линии, а также артезианская скважина, начат процесс постановки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водохранилища, проложен газопровод протяженностью более 11 километров. В настоящее время в поселке Гырмызы базар функционируют общественно-бытовые объекты, а также производственный цех.

Пресс-секретарь Службы по восстановлению, строительству и управлению в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби в интервью журналистам сообщила, что в поселке имеется 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, 229 - частично пригодны для проживания. Десять домов уже готовы к эксплуатации. Всего к концу 2025 года будет восстановлено 217 частных домов, а в 2026 году - 12", - отметила она.

Напомним, что в настоящее время в поселок вернулись 10 семей, состоящих из 39 человек.