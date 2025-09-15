В Баку определились победители международного турнира по MMA "New Generation 5"

В Sea Breeze состоялся пятый международный турнир по смешанным единоборствам (MMA) "New Generation 5", организованный всемирно известным спортсменом Забитом Самедовым, сообщает Day.Az.

В рамках турнира прошло 10 поединков международного уровня, где лучшие бойцы Азербайджана сражались против представителей разных стран.



В карде турнира приняли участие топовые азербайджанские бойцы: Таир Абдуллаев, Мухаммедали Османлы, Мехман Мамедов, Магеррам Гасанзаде. Они провели бои с представителями Бразилии, Узбекистана, Кыргызстана, Египта и других стран. Особое внимание привлёк дебют титулованного кикбоксера Алима Набиева в ММА.

Основной кард:

Ветеран смешанных единоборств Мехман Мамедов одержал победу в начале первого раунда эффектным нокаутом.

Во втором бою карда Магерем Гасанзаде выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Главные бои основного карда:

Алим Набиев победил нокаутом в первом раунде.

Мехеммедали Османлы выиграл единогласным решением судей, полностью доминировав над соперником (30-25/30-25/30-26) и увеличил свой рекорд до 11-0.

В главном бою вечера Таир "Tank" Абдуллаев победил удушающим приёмом и улучшил свой рекорд до 20-3.

Результаты андеркарда:

Мубариз Самедов - победа единогласным решением судей (30-27/30-27/30-27).

Саддам Османлы - победа удушающим приёмом в первом раунде.

Сахил Шакиров - победа гильотиной в первом раунде.

Элнар Ибрагимов - победа единогласным решением судей (30-27/30-27/29-28).

Руфат Гасанзаде - победа единогласным решением судей (29-28/30-27/29-28).

Турнир "New Generation 5" в очередной раз подтвердил высокий уровень MMA в Азербайджане и привлёк международное внимание к талантливым бойцам страны.