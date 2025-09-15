В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, Служба государственной безопасности, министерство внутренних дел и Агентство по разминированию Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с этим.

Сообщается, что в результате мер, принятых Службой государственной безопасности совместно с министерством внутренних дел по поиску тайников для хранения незаконного огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, в Карабахе, а именно в селе Кичик Галадереси Шушинского района, было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Отмечено, что оперативно-розыскные мероприятия Службы государственной безопасности в этом направлении продолжаются.