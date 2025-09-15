https://news.day.az/economy/1780657.html Казахстан увеличил экспорт в Азербайджан - ЦИФРЫ За январь-июль этого года объем внешней торговли Казахстана с Азербайджаном составил 331,7 млн долларов. Это эквивалентно 0,4 % от общего товарооборота Казахстана за отчетный период.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана, экспорт в Азербайджан достиг 281,6 млн долларов, что составляет 0,6 % от общего объема, передает Day.Az.
Импорт товаров из Азербайджана составил 50 млн долларов, или 0,1% от общего объема.
