Казахстан увеличил экспорт в Азербайджан

За январь-июль этого года объем внешней торговли Казахстана с Азербайджаном составил 331,7 млн долларов. Это эквивалентно 0,4 % от общего товарооборота Казахстана за отчетный период.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана, экспорт в Азербайджан достиг 281,6 млн долларов, что составляет 0,6 % от общего объема, передает Day.Az.

Импорт товаров из Азербайджана составил 50 млн долларов, или 0,1% от общего объема.