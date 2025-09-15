Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона в сентябре снизился до исторически низкого уровня. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лишь 19% опрошенных довольны деятельностью французского лидера - это на 5% меньше, чем в августе, передает источник. Согласно данным института IFOP, такие показатели стали "абсолютным антирекордом" за весь период проведения исследований. В целом, 81% участников опроса выразили негативное мнение о работе Макрона. Среди них 50% - полностью разочарованы действиями президента, а еще 31% - в целом недовольны.

Как отмечает газета, значительный рост недовольства французов своим президентом зафиксирован среди представителей малого бизнеса и граждан старше 65 лет. Издание делает вывод о растущем разочаровании в руководстве страны среди разных слоев общества.