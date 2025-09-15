Азербайджанский клуб усилился украинской волейболисткой

Женский волейбольный клуб "Муров Аз Терминал" объявил о подписании украинской блокирующей Виктории Мостицкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 28-летняя спортсменка будет выступать за бакинскую команду в течение следующего сезона.

Последним клубом Виктории был румынский "Ардьеш". Ранее она защищала цвета украинской "Аланты", чешского "Оломоуца" и польской "Единки Тарнув".