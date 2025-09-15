Найден способ борьбы с тяжелыми формами рака крови

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что ингибиторы PARP - уже существующие препараты - могут эффективно уничтожать клетки при тяжелых формах рака крови, включая миелодиспластический синдром (МДС) и хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Результаты исследования опубликованы в журнале Blood, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При МДС и ХЛЛ опухолевые клетки начинают бесконтрольно делиться из-за поломок в генах, контролирующих рост и деление клеток. Исследователи обнаружили, что особые участки ДНК, называемые транспозонами, "просыпаются" именно в раковых клетках. Они хаотично перемещаются по геному и повреждают ДНК опухоли, наделяя ее способностью к быстрому развитию.

Чтобы остановить быстрое распространение опухолевых клеток у лабораторных мышей с МДС и ХЛЛ, ученые применили ингибиторы PARP (поли(АДФ-рибоза)-полимеразы). Эти противоопухолевые препараты блокируют ферменты, участвующие в репарации поврежденной ДНК. Такие лекарства уже применяются для лечения рака яичников и маточных труб, молочной железы, простаты и поджелудочной железы.

Применение ингибиторов PARP сочетали с лечением активными транспозонами - терапевтическим переносом в организм подвижных, "прыгающих" генов. Это привело к появлению большого количества поломок в ДНК раковых клеток и их быстрой гибели.

По мнению авторов, метод может быть применим и к другим типам опухолей с похожими генетическими нарушениями. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования на добровольцах.