https://news.day.az/politics/1780666.html Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО Поздравляю с годовщиной освобождения столицы Азербайджана, города Баку, от вражеской оккупации. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на странице в социальной сети "Х".
Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО
Поздравляю с годовщиной освобождения столицы Азербайджана, города Баку, от вражеской оккупации.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на странице в социальной сети "Х".
"С уважением чту память командующего Кавказской исламской армией Нури-паши и всех наших героев, передаю братскому азербайджанскому народу свои приветствия и любовь", - отмечается в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре