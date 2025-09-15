Президент Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Сельчука Байрактароглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

