https://news.day.az/officialchronicle/1780644.html Президент Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции - ФОТО 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Сельчука Байрактароглу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
