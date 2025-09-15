Ərdoğan Azərbaycanı təbrik edib

Can Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşmən işğalından azad olunmasının ildönümünü ürəkdən təbrik edirəm.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

"Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuri Killigil Paşanın və bütün qəhrəmanlarımızın xatirəsini ehtiramla yad edir, qardaş Azərbaycan xalqına salam və sevgilərimi çatdırıram", - paylaşımda qeyd olunub.