В Австрии прошел первый чемпионат мира по боулингу среди водителей трамваев - ВИДЕО
В столице Австрии Вене прошел первый чемпионат мира по боулингу среди водителей трамваев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
