Визуальный гимн Азербайджану Ашрафа Гейбатова – откровения о творчестве, непреодолимом долге и благородстве Мастера

В редакцию АМИ Trend пришёл особенный человек - известный художник Ашраф Гейбатов, живущий вот уже почти 30 лет в Германии, но остающийся душой и делом на Родине. Его творчество - это не просто живопись. Это диалог культур, мост между Востоком и Западом, и прежде всего - визуальный гимн Азербайджану. Мы пригласили мастера кисти на беседу - о жизни вдали от Родины, возвращениях домой, высоком долге художника и о том, почему он до сих пор считает себя нереализованным, передает Day.Az.

Ашраф Гейбатов - народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира". Он первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во Дворце ООН в Женеве, Дворце Президента Румынии, штаб-квартире НАТО, Дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных художественных салонах Мальты. Его многогранные работы были с интересом встречены в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, на Мальте и в других странах.

- Ашраф муаллим, вы уже много лет живёте и работаете в Германии. Что значит быть азербайджанцем и художником за границей?

- Это, прежде всего, большая ответственность, когда ты несёшь в себе культуру своего народа. Я представляю край, воспетый поэтами, музыкой, архитектурой, и как художник просто обязан делать это достойно. Чтобы рассказывать о Родине, нужно её безмерно любить. Только тогда живопись становится искренней пропагандой нашей истории и духовного богатства.

- Ежегодно вы приезжаете в Азербайджан. Что для вас значит такое возвращение?

- Это - вдыхание родного воздуха, в буквальном смысле, питательного, духовного и генетического, когда заряжаюсь здесь энергетикой для создания новых произведений. Я как композитор, что пишет свою симфонию о Родине, только вместо нот у меня краски. Моя палитра - это мугам, Карабах, азербайджанские женщины, и конечно же, Каспий, у меня на даче в Шувеляне около ста морских этюдов. Это мир, которым я живу и стараюсь передать на своих полотнах.

- Вы около тридцати лет живете в Германии. Что поменялось в вашем мировоззрении за эти годы?

- Прежде всего, расширились горизонты. Всем, у кого есть возможность, я советую хотя бы на время пожить за рубежом, чтобы впитать в себя европейскую культуру, своими глазами лицезреть древнюю архитектуру, посещать концерты мировых мастеров классической музыки. В Европе очень красивые, я бы сказал, поэтические места. И познав все это, ты должен еще больше любить и ценить свой родной край. Несмотря на то, что я долгое время живу за рубежом, там я все равно остаюсь чужим, но здесь - я всегда свой. В Азербайджане я как рыба в воде. И в каждый свой приезд на Родину я стараюсь делиться творчеством и передавать умения молодежи. В этот раз я представил экспозицию "Doğma Qala", организованную при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". На выставке было представлено более двадцати пяти полотен, каждое из которых посвящено родному селению Гала, месту, где я родился и черпал вдохновение. Через полотна я постарался передать живое дыхание Абшерона, природу, пейзажи и неповторимый национальный дух. В рамках мероприятия также провел мастер-класс для юных художников, поделившись опытом и профессиональными приёмами. А также дал мастер-класс в Лянкяране, и это уже десятый регион страны, где выступаю с инициативой передачи своих знаний молодежи.

- Бытует мнение, что люди в силу некоторых обстоятельств, оторванные от родной земли, больше ценят и любят то, что нам кажется обыденным, но самом деле это просто прекрасно.

- Приведу пример из моей биографии. В 1998 году у меня была знаменательная встреча с великим лидером Гейдаром Алиевым в Бонне, которая была в рамках встречи главы государства с диаспорой. На встрече был и посол Азербайджана в Германии Гусейнага Садыхов. И тогда Гейдар Алиев выступил с пламенной речью и его слова "Никогда не забывайте Родину!" прозвучали как клятва. Тогда я создал общество "Бакинец". И по сей день верю: каждый азербайджанец, где бы он ни жил, должен быть послом своей земли - в делах, в творчестве, в поступках...

- Огромный пласт вашего творчества во имя Азербайджана заслуживает самых высоких слов. Над чем сейчас работаете?

- В современном мире идет информационная война на различных направлениях. В частности, армяне активно продвигают в Европе вопрос о якобы "геноциде" в Турции, распространяя откровенную ложь. Хотя им предлагали открыть архивы, они отказываются. Естественно, армянская пропаганда направлена и против Азербайджана. Я живу в Германии и прекрасно вижу, как армянская пропаганда активно искажает историческую правду. И все это вызывает во мне бурю негодования. Необходимо значительно усилить нашу пропаганду в информационной сфере. Сейчас собираю материалы о геноциде азербайджанского народа со стороны армян, который был совершен в марте 1918 года. На основе этих материалов будет создана серия картин, которая будет вначале представлена в Баку, а потом в Берлине и других городах Европы. Это мой долг азербайджанского художника - доносить до мира правду!

- Вы давали множество интервью и отвечали на множество вопросов. Но, возможно, какой-то вопрос вы до сих пор так и не услышали, но очень хотели бы...Поэтому, давайте представим, что вы - журналист. Какой бы вопрос задали Ашрафу Гейбатову? И что бы на него ответил художник?

- Однажды, когда у известного мексиканского художника, живописца, графика и монументалиста Хосе Давид Альфаро Сикейроса спросили о чем он мечтает, мастер ответил: "Я мечтаю делать росписи на других планетах". У меня нет такого планетарного мышления, как у него, и у меня нет слова - мечтаю, а есть слово - в планах. Я бы очень хотел создать большое многофигурное историческое панно на тему "Азербайджан - вчера сегодня, и завтра". А вопрос Ашрафу Гейбатову? Удовлетворен ли художник своим творчеством? Ответ - нет! Потому что я считаю себя нереализованным, мой творческий потенциал, к сожалению, несмотря на громкие выставки во многих странах, так и остается далеко не полностью раскрытым. Как говорил Архимед, "Дайте мне достаточно длинный рычаг и точку опоры, на которой я могу его разместить, и я переверну мир". Я готов создавать грандиозные произведения об Азербайджане в контексте тюркского мира! У меня большая серия картин, посвященных тюркскому миру, тема Турана для меня актуальна, я провожу выставки за рубежом, но, к сожалению, я все еще не удовлетворен своим творчеством.

- Следующий год у вас юбилейный - 75 лет! Это много или мало...?

- Это не много и не мало... К этому событию я готовлю большую выставку, и предстоит нелегкая работа выбора для экспозиции экспонатов из сотни картин. У меня часто спрашивают о таком большом количестве картин и я отвечаю - это так, потому что я не умею продавать работы, я не коммерческий художник. У меня тысячи работ! И еще - главное! Я бы очень хотел создания Дома-музея в Баку, где будут не только размещены мои картины. За многие годы у меня собралась очень богатая коллекция антикварных работ, которую хотел бы подарить государству. Это будет Музей национальных культур...

- Очень благородный поступок! Большое спасибо за приятную беседу.

P.S. Когда мы прощались с Ашрафом Гейбатовым, он добавил: "Я не пишу картины. Я пишу Азербайджан. Каждый мазок кисти - это память, каждый цвет - это чувство, каждый сюжет - это Родина".

И в этот момент всё стало ясно: у настоящего художника Родина не только в сердце, но и на холсте. Визуальный гимн Азербайджану!